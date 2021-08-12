〈永豐金法說〉五倍券對銀行系統性風險幫大忙 估貢獻GDP 0.9%

永豐金 (2890-TW) 今 (12) 日舉行法說會，政府即將發出五倍券，永豐金認為，零售業範圍很大，五倍券對銀行系統性風險將有很大幫助，預估五倍券對台灣 GDP 貢獻將達 0.9%，遠優於馬政府的消費券、去年的三倍券。

永豐金總經理朱士廷表示，今年上半年自結稅後純益 85.7 億元，較去年同期大幅成長 51.7%，金額創歷年同期新高，每股純益 0.76 元，年化 ROE 10.80%，每股淨值 14.56 元。金控上半年總資產成長迅速，規模已達 2.29 兆元，較去年同期大幅成長 15.5%。

朱士廷表示，金控上半年獲利大幅成長，主要是核心收益持續維持雙位數的高成長，其中，利息淨收益及手續費淨收益金額皆創下歷年同期新高。而證券對金控獲利貢獻比重已經提高至 28.1%，與銀行的 68.6% 比重，為帶動金控獲利大幅成長的雙引擎。

談到下半年展望，朱士廷表示，下半年經濟看法保守一點，美國會不會採取殖利率的政策是要持續觀察的重點，加上疫情變化很快，變數很多，因此對下半年看法審慎保守。

不過，面對政府即將發出五倍券，永豐金倒是樂觀看待，永豐銀行總經理莊銘福表示，五倍券發放對小商號、零售產業將是最大受益族群，整體金融風險程度會降低，由於零售業範圍很大，因此五倍券對銀行系統性風險有很大幫助。

永豐金首席經濟學家黃蔭基進一步指出，馬政府時期的消費券貢獻 GDP 為 0.28%；去年的三倍券貢獻 GDP 為 0.53%，永豐金內部預估，五倍券對 GDP 貢獻將達 0.9%。