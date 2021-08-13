本土疫情衝擊運量 北捷今年虧損恐達80億元

近幾月受到本土疫情衝擊，大眾運輸運量銳減，台北市長柯文哲今 (13) 日表示，這波疫情殺傷力大，嚴重衝擊經濟，北捷 7、8 月人流逐漸回升，但仍未達 4 月的一半，預估今年北捷虧損金額將高達 50 至 80 億元。

柯文哲指出，搭乘捷運的人數決定了台北的經濟狀況，因為人流代表金流，以往可從每站進出人次變化來觀察，推估台北市各行政區的經濟表現，相當準確。

柯文哲說明，2019 年北捷每日平均運輸量約為 216 萬人次，自 2020 年開始到今年 4 月，捷運運量維持在 190-200 萬之間，約下滑 3%，不過，5 月中旬疫情爆發後，防疫管制升級，捷運運量持續下降，6 月甚至跌到 43 萬人次，營運慘澹。

柯文哲表示，直到 7 月多全台解封後，才緩步升回 62 萬人次，現在已經 8 月了，北捷每日平均運量還不到 4 月的一半。

柯文哲直言，今年疫情殺傷力確實比去年大太多，對整體的經濟衝擊很大。從全年來看，北捷運量可能不到以往的一半，甚至僅剩 4 分之 1 左右，預估今年將虧損 50 億元到 80 億元。

此外，為了減輕市民及商家的負擔，柯文哲宣布，台北市市有不動產 8 至 10 月租金，作營業用減收 50%、作住宅用減收 20%，免租及延租同時繼續辦理，將有近 2 萬戶受惠，後續並視疫情狀況滾動修正。

