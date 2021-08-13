Delta病毒抑低原油需求 下周國內汽油價估降3角

Delta 新冠變種病毒持續在亞洲多國及美國境內蔓延，抑低國際燃油需求，國內汽油價格可望連二降，下周每公升預估調降 3 角，柴油每公升則降 2 角。

儘管 OPEC 維持原油需求預測不變，但中國近來疫情復燃，寧波舟山港局部關閉，航運業夢魘捲土重來，也加劇了市場對原油需求的疑慮，歐美原油期貨周四應聲回落，亞洲電子盤也弱勢下挫。

根據中油官網顯示，本周累至 8 月 12 日的調價指標 7D3B 周均價為每桶 70.07 美元，較上周下跌 1.54 美元；新台幣兌美元匯率 27.831 元，較上周上漲 0.027 元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估自 16 日起，汽油零售價格每公升調降 0.3 元，柴油零售價格則不調整。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，尤其是韓國為主要指標，預料中油將吸收部分漲幅，下周柴油每公升可望調降 0.2 元。

依據此調幅估算，下周 92 無鉛汽油為 28 元、95 無鉛汽油 29.5 元、98 無鉛汽油 31.5 元、超級柴油 25.8 元。實際汽柴油零售價格異動請以中油 15 日公告為準。