中美貨櫃運費漲破2萬美元 創歷史新高

中國到美國的貨櫃運費再度創下新高，每 40 呎貨櫃運費漲逾 2 萬美元，主因是零售商在美國購物旺季前訂單不斷增加，為全球供應鏈增添新壓力。

隨著 Delta 變種病毒在好幾個國家迅速蔓延，減緩全球貨櫃周轉率，中國港口協會秘書長丁莉表示，在其他國家確診病例激增後，導致一些主要外國港口的貨櫃周轉時間放緩至約 7 到 8 天。

此外 7 月下旬與本周，中國南部沿海地區遭到颱風襲擊，也加劇運費飆升。

海事諮詢公司 Drewry 執行董事 Philip Damas 表示，這些因素已使全球貨櫃運輸變成一個易受干擾、供應不足的賣方市場，讓船運公司收的運費是正常行情的 4 至 10 倍。」

貨運追蹤公司 Freightos 表示，本周從中國運往美國東岸的 40 呎貨櫃運費較一年前漲逾 500% 至 20804 美元。相較之下，7 月 27 日的價格還不到 1.1 萬美元。

Freightos 數據顯示，從中國到美國西岸的運費略低於 2 萬美元，新最新的中國到歐洲運費則接近 1.4 萬美元。

貨櫃運費飆升導致貨輪租金上漲，迫使航運公司優先考慮提供最有賺頭航線服務。

海運調研機構 Alphaliner 的執行顧問 Tan Hua Joo 表示，只有在運費較高的航線傳公司才能獲利，這就是運能轉至美國航線的原因。

海事諮詢公司 Drewry 執行董事 Philip Damas 表示，一些船公司已經減少一些利潤較低的航線運量，如跨大西洋的航線與亞洲內部航線。他也說：「這意味著這些航線的運費正在快速上漲。」

去年初新冠疫情爆發使全球經濟踩煞車，引發世界各地商品與醫療設備供應鏈中斷，導致運費水漲船高。

Ocean shipping Consultants 主管 Jason Chiang 表示，每當市場似乎達到平衡時，就會有意外發生，讓船公司得以提高運費。他指出，3 月蘇伊士運河塞船事件也是船運公司運費漲價的主因。

他補充說：「目前有新的運能訂單，幾乎相當於現有運能的 20%，但要等到 2023 才開始，因此這兩年內不會看到供應大幅增加。」