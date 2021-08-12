美銀：電動車需求成長推升鋰價 鋰有望成為主流商品

根據美國銀行的報告，來自於電動車 (EV) 市場不斷增長的需求，預期將會推升鋰價，使得鋰因此轉變為主流商品之一。

美國銀行分析師指出，隨著需求的復甦，鋰市場逐漸恢復平衡，鋰價也逐漸從今年早些時候的低點上升。

美國銀行對鋰價看漲前景，主要來自於美國總統拜登近期簽署的一項行政命令，即 2030 年前電動車總銷量將佔 40% 至 50% ，包括電池電動車、燃料電池車，以及油電混合車，並設定新排放標準，規定小型車至少在 2030 年前要符合排放規定，而大型車則提早至 2027 年生效。

白宮也在一份聲明中表示：「拜登總統認為，現在正是美國領導電動車製造、基礎設施和創新的時候了。」

美國銀行分析師預期，如果達到政府所設定的目標，則 2030 年全球鋰需求可能達到 210 萬噸，高於原先預估的 180 萬噸。全球鋰市場的規模也將從目前的 60 億美元成長至 360 億美元，也意味著鋰將不在是一種特殊原材料，將回成為主流商品。

不過，分析師也說道，儘管鋰的前景看好，但該市場並非全然沒有風險，而其中的一項風險來自於供應面。

有鑑於需求持續增長，生產商預期也將快速做出反應提高產量。因此，鋰市場前景將取決於生產紀律。事實上，如果礦商很快就將產量提高到名目產能，鋰市場可能會在未來幾年面臨嚴重供過於求的風險。