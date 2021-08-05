傳南韓2晶圓代工廠年底前增產10% 仍難解8吋晶圓短缺

據報導，8 吋晶圓廠產能短缺，供給極度吃緊，南韓業者紛紛著手積極擴大產能，以應對半導體需求的激增。有業內人士表示，年底前南韓 8 吋晶圓代工廠每月產能有望增加 2 萬片。

報導指出，近期電源管理 IC(PMIC)、顯示器驅動 IC(DDI)、微控制器 (MCU) 等 8 吋晶圓的需求快速增長，加劇了供應短缺。今年上半年代工價格也上漲了 10-20%，南韓的晶圓代工廠 DB Hitech 和 Key Foundry 也因而決定增產。

DB HiTek 計劃今年將每月產量增加 9,000 片，據悉該公司已經完成了 90% 的目標。DB HiTek 也計劃在明年持續擴大產能，每月再額外增產 10,000 片，以達到每月增產 15,000 片的目標。與去年同期相比，該公司此次擴產增加了 10% 以上，值得關注的是，一向維持保守投資的 DB HiTek 此次接連擴產。

另一個南韓業者 Key Foundry 則是計畫到今年年底每月產能增加 10,000 片。目前，該公司的產能約為每月 82,000 萬片，預期明年初將達到 92,000 片，產能提高 10% 以上。Key Foundry 於去年 9 月才從 MagnaChip 分拆，作為獨立晶圓企業。

有半導體設備企業 CEO 表示：「目前，8 吋晶圓代工廠的產利用率為 100%。需要擴大產能至 110-120%，才能應對市場需求。」

元大證券研究員 Jae-yoon Lee 預測，DB HiTek 第三季的營業利潤將首次達到 1000 億韓元。他表示，8 吋晶圓的嚴重供應短缺，產能增加的結果將反映在第三季的收益中。

不過，業界一致認為，要將產能擴大到能解決晶片供應短缺的程度將會是困難的。目前南韓代工企業總產能超過 60 萬片 / 月。在年底前增產 20,000 片，不足以滿足長期的市場需求。