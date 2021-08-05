南韓擬注資2.2兆韓元 力拼成為全球最大疫苗生產國之一

全球面臨疫苗供應短缺與交貨延遲問題之際，南韓總統文在寅週四 (5 日) 表示，計畫投資 2.2 兆韓元，2025 年前將南韓打造為全球五大新冠疫苗製造基地。

文在寅認為，與半導體和電池技術一樣，疫苗生產也是國家戰略技術之一，他將透過強化投資、稅收減免和其他獎勵措施，幫助企業實現原料、零件和設備本土化。

「我們將會努力向前邁進，在 2025 年前擠身全球前五大疫苗製造商之一。」文在寅承諾，未來 5 年內將投入 2.2 兆韓元發展疫苗生產項目，每年培養約 200 名新進醫學科學家、10,000 名專業的臨床試驗人元，以及 2,000 名生物製程人員。

南韓還尋求與德國、英國及其他國家建立疫苗合作夥伴關係，盼自海外引進資金和企業，擴大國際合作。事實上，早在今年 5 月，文在寅就已和美國總統拜登 (Joe Biden) 達成共識，將美國在疫苗領域的專業知識與南韓的生產能力結合，建立相輔相成的夥伴關係。

第 4 波疫情爆發加上國內疫苗接種放緩，使文在寅在國內面臨龐大的執政壓力，截至週三 (4 日)，南韓至少接種ㄧ劑疫苗的人口比例約為 39.6%，遠低於新加坡和英國等其他富裕國家。

南韓疾病管理廳 (KDCA) 數據顯示，已完全接種疫苗的南韓人口比重約 14.4％，其目標是在 9 月前將比重拉高至 70%，即約 3600 萬人。