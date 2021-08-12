Nissan因半導體調度問題 美國工廠將停工兩週

《日本經濟新聞》12 日 (週四) 報導，日產汽車 (Nissan)(7201-JP) 在先前表示，東南亞國家馬來西亞疫情擴大，導致半導體零件供應短缺，設在美國南部田納西州的汽車組裝工廠將從 2021 年 8 月 16 日起暫時停工兩週時間。

日產設在美國田納西州士麥納 (Smyrna) 的汽車組裝工廠，生產「Leaf」電動車和「Rogue」休旅車等。

關於該工廠何時復工，日產表示接下來會持續觀察半導體零件的供應狀況，目前預定 8 月 30 日恢復生產。

這回停工預估將有數萬輛的汽車生產受到影響。而日產設在美國密西西比州和墨西哥的工廠，則會持續生產。

目前北美地區汽車產業的半導體零件供應情形，已比今 (2021) 年春天持續改善，然而馬來西亞疫情造成的半導體供應鏈混亂，影響卻不斷擴大。

日產高層針對這項問題表示，許多供應商都在馬來西亞進行半導體加工製程，因此影響全球供給。

另一方面，美國通用汽車 (GM-US) 從 8 月開始，在美國的 3 座汽車組裝廠針對皮卡 (Pickup Truck) 生產進行調整。日本同業豐田汽車 (7203-JP) 和本田汽車 (7267-JP) 的汽車生產雖然尚未滿載，但是目前還沒有實施大規模停工的規劃。