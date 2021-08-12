三星最新折疊機1,000美元有找 力圖拓展利基市場

三星電子 (Samsung Electronics) 週三 (11 日) 推出下半年產品陣容，包含最新的可折疊高階 5G 智慧手機 Galaxy Z Fold 3 和 Flip 3，售價均低於前一代型號，Galaxy Z Flip 3 更成為首款低於 1,000 美元的可折疊手機，足見三星將折疊手機需求拓展至利基市場的野心。

兩款手機 8 月 27 日將於歐美市場同步推出，折疊式的 Galaxy Z Fold 3 在美國售價 1799.99 美元起 (約新台幣 5 萬元)，翻蓋式的 Galaxy Z Flip 3 售價 999.99 美元起 (約新台幣 2.8 萬元)，成為首款低於 1,000 美元的可折疊智慧手機，兩者前一代售價分別為 1,999 美元和 1,380 美元，大大降低了可摺疊手機的入門價格。

Samsung Galazy Z Flip 3 (圖：三星官網)

三星希望能夠藉由將可折疊手機普及化，在這場競爭中奪得先機。

Counterpoint 研究主管 Neil Shah 表示，這是三星的第一個關鍵里程碑，目前在全球銷售的 iPhone 設備中，仍有超過三分之一的價格超過 1,000 美元，假設可折疊螢幕生產良率提高，未來幾年，800 美元至 1,000 美元的價格仍會是可折疊智慧手機的甜蜜點。

Cape Investment & Securities 分析師 Park Sung-soon 也稱，隨著人們觀看更多媒體內容，對大螢幕的需求肯定會更大，可折疊是唯一能讓大螢幕變的更容易攜帶的形式，但價格仍是問題所在。

市場預計，今年可折疊智慧手機出貨量將達 860 萬部，僅佔智慧手機全年預期出貨量的 0.6%，但 Counterpoint Research 指出，今年的出貨量將會是 2020 年的 2 倍多，且三星將以高達 88% 的市佔率遙遙領先市場。

除了降價可望提振美國和中國買氣外，三星週三推出的最新折疊機還主打防水功能，以及更輕薄、更耐用的設計，也是首款支援 S Pen 的折疊機，可望吸收三星 Galaxy Note 平板手機用戶。