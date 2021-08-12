勞資談判破裂！Codelco礦工開始罷工 銅供應恐近一步緊縮

雖然經過智利政府 5 天調解，智利國家銅業公司（Codelco）的安迪納礦場（Andina）的兩個銅礦工會周三（11 日）宣布，拒絕資方提出的薪資協議，並將在 24 小時內罷工，最新發展代表全球銅供應恐怕會更進一步緊縮。

根據聯合聲明，聯合工業聯盟（SIIL）和統一工人聯盟（SUT）中，約有 82% 的成員投票拒絕智利國家銅業公司的薪資協議，並將在周四（12 日）上午開始罷工。兩家工會在 7 月底時就曾投票拒絕當時的薪資協議。

由於今年銅價飆至歷史新高，讓智利的工會有更多談判籌碼，也加劇勞資雙方談判的緊張氣氛，並讓全球銅供應承受壓力。

聯合聲明中也指出，會拒絕協議的原因是，公司在忽視銅價高漲的情況下，不僅表明要取消健保等福利制度，也不肯為新進員工提供補助。對此，智利國家銅業公司並未置評。

安迪納礦場勞資雙方談判破裂加劇緊張局勢，而 JX Nippon Mining & Metals 的另一座礦場工人也在本周開始罷工，不過必和必拓（BHP Group）在埃斯孔迪達（Escondida）銅礦的礦工已達成初步薪資協議，稍稍緩解當地緊張局勢。

智利國家銅業公司在當前緊張的薪資談判期間一直避免罷工發生，不過在疫情造成經濟困境並引發資源民族主義抬頭，加上銅價飆漲，都鼓舞工人向資方談判薪資。

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