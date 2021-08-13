電動車大勢襲來 鈀金四年驚人漲勢將告終 

鈀金四年翻漲逾兩倍的驚人漲勢似乎即將告終，因為隨著技術進步，這種廣泛用於汽車觸媒轉化器的金屬正由較便宜的白金取代，而且由於電動車逐漸取代汽油車，鈀金還面臨長期的生存危機。

全球 85% 鈀金用於汽油車引擎的觸媒轉化器。過去幾年來，鈀金的漲勢總是領先其他貴金屬，理由是在福斯汽車 (Volkswagen) 爆出排廢醜聞後，柴油車在歐洲市占率快速下滑、汽油車市場受益，加上中國和歐洲實施更嚴格的碳排放規定，都使這種主要產自俄羅斯和南非的銀白色金屬供不應求。

鈀金價格因此飛越黃金及白金，從 2018 年 8 月的每盎司 834 美元，到今年 5 月突破 3,000 美元，鈀金目前約報每盎司 2,640 美元。

鈀金 (黑)、白金 (紅)、黃金 (藍) 現貨價格從 2015 年至今的走勢。來源: Bloomberg

白金過去多用在柴油車引擎的觸媒轉化器，但在德國化學公司巴斯夫 (BASF) 成功開發出三元觸媒轉化器 (白金、鈀金、銠) 技術之後，一部分鈀金可以用更便宜的白金替代，加上鈀金價格居高不下，車廠開始提高白金比重。

汽車業者將在 2022 年到 2023 年推出採用三元觸媒轉化器的小型車。

礦業巨擘英美資源公司 (Anglo American) 的行銷部門主管 David Jollie 說：「我們看到白金逐漸用在汽油車的觸媒轉化器上。這將讓鈀金回歸基本面，更接近供需平衡。」

鈀金短期看漲，長期看空

即使威脅即將到來，大多數分析師預測，鈀金在進入更長期下跌趨勢之前，還有一小段上漲空間。以下是各機構預測：

瑞銀 (UBS)：隨著白金替代率提升，鈀金年底前將漲到每盎司 2,900 美元，明年年中之前跌到 2,500 美元。

滙豐 (HSBC)：鈀金今年均價 2,740 美元，五年後跌到 1,190 美元，比白金便宜

花旗 (Citigroup)：鈀金將在三個月內漲到 3,200 美元，而白金替代率要到 2023 年或 2024 年才會比較穩定

渣打：鈀金未來幾年需求仍強，今年均價 2,790 美元，明年均價 2,625 美元，2023 年才會跌到 2,200 美元。

渣打貴金屬分析師 Suki Cooper 說，疫情後汽車生產復甦，加上排放標準趨於嚴格，將支持鈀金的短期需求。但由於礦業先前推動的開發計畫即將開始供貨，卻碰上市場需求減緩，未來五年鈀金就算不會淪落到供過於求，也將進入供需更平衡的狀態。

花旗也認為，到了 2023 年，鈀金將更接近供需平衡。

滙豐則說，鈀金或許會衝上 3,100 美元歷史新高，但是高價將吸引更多鈀金湧入市場，反而可能讓鈀金價格在下半年冷卻。

各大車廠擁抱電動車，2025 年過後電動車普及率有望大幅提升，可能是鈀金陷入最後掙扎的時刻。

彭博預測，到了 2030 年，電動車將占全球汽車總銷售的三分之一強，從 2020 年的 4.3% 躍升。

彭博的分析師 Kwasi Ampofo 說，短時間內，各國更嚴格的排放法規以及轎車銷售增加，仍可能帶動鈀金需求，但預測在 2025 年之前，新銷售轎車當中有 16% 將是電動車，這最終將導致鈀金需求減弱。

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