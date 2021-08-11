銅市場有望躲過供給風險 必和必拓勞資談判即將談妥

必和必拓集團和智利 La Escondida 銅礦工會即將談妥一項勞資協議，這將避免這家全球最大的銅礦商發生罷工。

彭博 (Bloomberg) 報導，雙方談判代表要求智利勞工當局將勞資協議調節期延長一天，設法達成協議，該協議可能於周二提交給勞方。工會表示，這是在必和必拓同意一些要求之後取得的新突破。

工會上周五呼籲工人做好罷工準備，因為調解談判進展可能有限，但必和必拓集團表示已做出重大改進，並強調，若發生罷工，將維持不新增優惠條件的方案。

所幸，必和必拓周一晚間表示，雙方將繼續談妥勞資協議，並由工會報告給勞工知悉。

在各國政府釋出數兆美元刺激工業金屬需求之際，此舉將能避免佔全球銅礦產量約 5% 的必和必拓停產，這將緩解供應緊張局面。2017 年由於勞資問題， La Escondida 銅礦工會發起為期 44 天的罷工。

La Escondida 銅礦工會這筆勞資協議也將緩解目前智利勞工緊張狀況。此前，JX 日本礦業公司 (JX Nippon Mining & Metals) 旗下一處礦場的工人，在勞資談判破裂後集體離職。

另一方面，智利 Codelco 的 Andina 銅礦區，雙方同意延長談判，允許工人就新提案進行投票，結果將於周三公佈。

礦商利潤飆升，鼓勵礦工爭取更多福利，同時當地政府也考慮增加稅收，以幫助解決疫情加劇的不平等。另一方面，隨著礦石品質惡化和投產價格上漲，企業正致力於控制周期性業務的勞動力成本。