必和必拓薪資協議破局將遭遇罷工 銅礦生產隱憂浮現

必和必拓 (BHP) 周五 (14 日) 傳出位於智利聖地牙哥遠端營運中心的員工拒絕該公司的最終工資提議，準備發起罷工行動，必和必拓展開調解程序，此事恐影響營運以及銅礦供給。

根據工會周五的聲明，203 個代表成員中，近 97% 選擇在周五薪資協議投票結束後罷工。根據智利勞動法，必和必拓現在有權請求政府進行為期 5 天的調解，若勞資雙方同意，則可以再延長 5 天。

必和必拓於 2019 年中在智利首都聖地牙哥郊外建立一個遠端營運中心，以管理 Escondida 和 Spence 的銅礦場。如今罷工可能會影響營運並引發全球金屬供應緊張的隱憂，必和必拓可能會選擇調派其他人員來保持中心的運轉。

工會主席 Jessica Orellana 表示，工資談判的關鍵癥結點在於工人認為他們應被視為生產鏈的一部分，因此有資格獲得生產獎金。該控制中心成立後，員工被視為必和必拓智利的員工，而非採礦員工。

此件工資談判僅是智利銅業繁忙的工資談判季節的一部分，智利銅業占全球供應的 25% 以上。在經濟自疫情中復甦激升全球旺盛需求之際，如今卻面臨停工的風險。

不過，旺盛的需求也在中國推動綠能政策下，短期正出現變化，研調機構 Antaike Information 周一表示，中國最大的 15 家銅生產商中，有一家承諾將減少銅礦進口量，同意將採購量較去年減少近 9% 或約 125 萬噸。

受到中國需求下滑以及通膨隱憂等因素影響，倫敦金屬交易所 (LME) 銅期貨周五下跌 0.9% 至每噸 10245 美元，本周下跌 1.5%，是 4 月初以來的首次單周下挫。