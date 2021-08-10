美國會提案加850億美元資金 電動車充電站概念股齊揚

週一 (9 日) 28 名美國眾議院民主黨員組成的小組要求國會在 3.5 兆美元的預算計劃中為電動汽車充電基礎建設提供 850 億美元的資金，激勵美國充電站概念股齊揚。

目前的 1 兆美元基建法案有 75 億美元為電動汽車充電基礎設施資金，美國眾議院小組有意提案更大的一筆資金，支持電動汽車充電基礎設施。

包括眾議院交通委員會主席 Peter Defazio 週一稱：「如果消費者要以避免氣候災難所需的規模和速度採用零排放汽車，美國政府支持的電動汽車充電基礎設施的快速和廣泛建設至關重要。」

拜登政府正積極發展電動汽車與綠色能源產業，期望 2030 年美國實現電動汽車銷量占新車總銷量 50% 的目標。

勵美國充電站概念股週一齊步上揚 (圖片：AFP)

利多政策有望齊發之下，美國充電站概念股齊揚，電動汽車充電基礎設施提供商 Beam Global (BEEM-US) 上漲 4.04%、電動汽車基礎設施巨擘 ChargePoint Holdings (CHPT-US) 暴漲 8.22%、Blink Charging (BLNK-US) 大漲 5.46%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.10%、Stellantis NV (STLZA-US) 上漲 0.14%。通用汽車 (GM-US) 下跌 1.99%、福特汽車 (F-US) 下跌 0.36%。