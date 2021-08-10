莫德納狂飆！FDA前局長：這是美國最後一波新冠疫情

週一 (9 日) Delta 變種病毒肆虐、中國疫情復燃，美國新增確診、住院率大增之際，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 卻表示，這可能是美國最後一波新冠疫情。

美國白宮首席防疫顧問福奇 (Anthony Fauci) 週一呼籲應盡早替免疫力低的人盡快施打第 3 劑加強劑疫苗，以讓低免疫力民眾獲得充分保護。

隨著疫苗需求持續擴增，週一疫苗股大漲，莫德納 (MRNA-US) 暴漲 17.10% 至每股 484.47 美元，登上歷史新高，市值升至 1945 億美元並已超越默克。BioNTech (BNTX-US) 同步大漲 14.97% 至每股 447.23 美元，創歷史新高。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.03 億例，死亡數突破 429 萬例。美國累計確診超過 3587 萬例，累計死亡數超過 61.7 萬。印度累計確診超過 3196 萬例，巴西累計確診 2016 萬例。

美國新增確診病例 7 日平均值達 108,624，與上一週相比，增長 36%。美國疾病管制中心 (CDC) 感染已占到美國新增確診病例的 83%。

Scott Gottlieb 稱：「美國人還有幾個月的時間需要採取防疫相關措施，特別是在美國北部各州，因為南部確診數開始達到頂峰，直到疫情趨緩，目前將是一個困難時期，病毒傳播力和疫苗接種率的提高可能會改變未來感染的軌跡。」

然而，Scott Gottlieb 樂觀研判：「我不認為新冠病毒會在整個秋冬大流行，這是最後的一波、最後的 (防疫) 行動，假設沒有出現另一個新冠變體突破疫苗接種提供的免疫力，這可能是最後一波感染，最終影響那些拒絕接種疫苗的人。」

Scott Gottlieb 稱，將應對 Alpha 病毒思維模式帶入 Delta 的世界是行不通的，這種 Delta 變種病毒更難控制，學校應採取更嚴格的措施，包括戴口罩、病毒測試、保持社交距離等。