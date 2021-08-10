調查：日本創投基金報酬 高過TOPIX東證股票指數

《日本經濟新聞》10 日 (週二) 報導，日本創業投資協會 (JVCA) 在統計日本全國 42 家創投公司、及全部 120 檔基金的運用績效後發現，截至 2020 年 12 月底的基金投資報酬平均達到 2 倍，維持在 2019 年底的同樣水準，顯示近年日本國內基金的投資報酬優於東證指數 (TOPIX) 。

這次調查是 JVCA 繼 2020 年 12 月整理創投績效之後，第三度進行相關調查，這次和英國研究機構 Preqin 攜手合作。

與上次調查比較，日本國內的創投公司增加 3 家、基金增加 19 檔。這次被列入調查對象的各檔基金，整體的運用額度達到 1.8 兆日圓 (約新台幣 4543 億元)，約涵蓋 6 成的日本國內創投市場。

另外在這次調查當中，也首度將 PME(Public Market Equivalent) 納入指標當中。當與 TOPIX 的投資報酬波動率相比時，PME 可顯示基金的投資報酬超越多少。在截至 2017 年的統計數據當中，從 2010 年開始，基金報酬率連續 8 年超越 TOPIX 的投資報酬。

JVCA 企劃部長村田祐介表示，「基金經理人的水準提升，機構投資人有參與的基金檔數也增多。」未來 JVCA 和 Preqin 將每年更新一次數據，以營造更友善的投資環境，方便日本國內外的機構投資人參與相關投資。