日本第一生命砸6.6億美元 買下澳洲Westpac壽險業務

據《路透社》報導，澳洲大型銀行業者「西太平洋銀行」(Westpac Banking) 在週一 (9 日) 表示，該公司已同意將澳洲國內的壽險業務賣給日本第一生命控股 (8750-JP)，成交金額為 9 億澳元 (約 6.6 億美元)。

自從澳洲皇家調查委員會 (Royal Commission) 於 2018 年擴大對銀行業的監管之後，當地的銀行業者就加倍投資銀行業務並簡化業務，也可觀察到銀行業者正逐漸的退出保險業。

西太平洋銀行的專門事業與集團策略執行長 Jason Yetton 針對該筆交易表示，他們朝著業務簡化又跨出一步。

預計在 2022 年的下半年，西太平洋銀行的壽險業務就會完全轉手給第一生命；預估在會計處理會產生 13 億澳元的稅後損失，當中約有 3 億澳元會認列在 2021 年度。

而西太平洋銀行在財物保險及紐西蘭的壽險業務方面，目前也已經找到買主。

此外，西太平洋銀行還表示，該公司已與第一生命的澳洲子公司簽下為期 20 年的獨占合約、可向自家客戶銷售第一生命的壽險商品。目前第一生命在澳洲國內的壽險業務，擁有 450 萬名以上客戶。

而對於第一生命來說，在日本人口正逐漸減少的這個當下，這筆交易正好可以強化海外事業。過去在 2018 年的時候，第一生命就砸下 6.4 億澳元買下澳洲大型保險公司 Suncorp 的壽險業務。於截稿之前，第一生命尚未針對此回交易發表評論。