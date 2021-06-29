寧德時代宣布延長供貨特斯拉至2025年

周一 (27 日) 晚間寧德時代宣布與特斯拉 (TSLA-US) 簽定延長供貨協議，未來寧德時代將在 2022 年 1 月至 2025 年 12 月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。公告中表明，協議的簽訂表示特斯拉對寧德時代電池的產品品質和生產能力的進一步認同，有助於強化公司與特斯拉之間長期穩定的合作關係。

寧德時代表示這個供貨協議最終數量則是根據特斯拉實際下單量來確定，因此該協議對公司營運的影響須視特斯拉具體訂單數量而定。

這次協議的簽訂，寧德時代與特斯拉的供貨協議將由兩年時間延長至五年半時間。

關於與特斯拉的合作，寧德時代表示與特斯拉的合作是長遠的，但產品供貨比重不會達到 100%，因為特斯拉自身也會生產部分電池。公司與特斯拉的合作不限於中國，且向供貨不限於磷酸鐵鋰或三元電池。

(圖片: AFP)

早在去年第一季寧德時代已與特斯拉進行合作，寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，日期為 2020 年 7 月 1 日～2022 年 6 月 30 日。而在去年公告後，寧德時代連續兩日漲停板，直到今年成為創業板指市值王，A 股第九家市值破兆人民幣的企業。

從年報數據來看，寧德時代去年前五大客戶累計銷售金額佔年度銷售總額比例為 29.70%，第一名客戶為 8.45%，意味著向特斯拉供貨的第一年，特斯拉占寧德銷售金額比重不超過 8.45%，並未對特斯拉形成重大依賴。

從股價表現來看，寧德時代股價自去年 1 月以來持續上漲，總市值由人民幣 2350 億元上漲至今天的逾兆市值，累計上漲 360%。今年年初，寧德時代股價一度回檔，最大跌幅約 30%。不過自 3 月底開始反彈，股價則再度創下歷史新高，近三個月飆漲 69.4%。

