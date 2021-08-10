〈陸港盤後〉類股輪動 傳產續強 上證帶量站回3500點

美股普遍回檔，周二 (10 日)A 股三大指數開低。不過在很快的探底後，軍工類股率先反彈，之後權值股白酒、銀行類股跟進，帶動 A 股三大指數全數翻紅。

中國人行公布第二季貨幣政策執行報告，市場普遍認為報告釋放出的訊號中性，短期內調整政策利率的機率低。此外，因為下半年中國經濟成長下滑壓力增加，人行可能第四季將再度推出降準或定向降準。

受到寬鬆貨幣環境期待的激勵，資金湧進股市追逐風險，股市成交金額再度擴大，今年滬深兩市成交金額達人民幣 1.34 兆元，日增 7.6%，連續 15 個交易日成交金額破兆。

港股方面，即便美、中股市早盤表現疲弱，不過港股早盤仍開高後震盪上揚。市場傳出恒大集團 (3333-HK) 將引進大型國營及民營企業入股，恒大流動性不足的困境可望得到紓緩，利多消息帶動恒大概念股全數狂飆。

另一方面，騰訊 (700-HK) 連續第二個交易日大漲，阿里巴巴 (9988-HK) 也擺脫員工性侵醜聞止跌回升，配合 A 股翻紅，投資人再度追逐風險。科技類股成為拉抬恒指的領頭羊，推升恒指幾乎收在今日最高點，順利站上 26000 點關卡。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.01%，報 3529.93 點；科創 50 指數上揚 0.87%，報 1588.19 點；深證成指上漲 0.78%，報 15057.59 點；創業板指小漲 0.34%，報 3468.67 點。

恒生指數上漲 1.23%，報 26605.62 點、恒生科技指數大漲 2.48%，報 6830.15 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 10.42 億元，其中滬股通買超人民幣 6.17 億元，深股通買超人民幣 4.25 億元。

法人觀點

國泰君安證券認為，周二上證收復 3500 點整數關卡，至於前期大漲的半導體、鋰電池等類股仍持續回檔，反映出近期類股輪動的情勢未改變。展望後市，今年漲幅落後的上證將延續震盪反彈的走勢。

從目前政策、經濟基本面、流動性等因素來看，均有利於股市中期牛市走向。以上證 50 為代表的低估值藍籌股，在 7 月份的回檔後估值已經處於相對低檔，以估值考量將對指數形成支撐。

