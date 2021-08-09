〈陸港盤後〉傳產領頭 上證、深證齊揚近1%

美國非農就業數據超乎預期的好，使得市場擔心聯準會可能提早實施縮表，導致周一 (9 日)A 股三大指數開低。不過在房地產、金融、消費類股出現反彈，帶動上證與深證在開盤不久便探底回升。

但近期累積漲幅較大的新能源產業鏈、半導體類股則出現回檔，拖累創業板指和科創 50 指數走弱。

成交金額反應出市場依舊熱絡，今日滬深兩地成交金額達人民幣 1.25 兆元，較前一個交易日小升近人民幣 250 億元，已連續 14 個交易日破兆。

港股方面，受到聯準會恐提前縮表的擔憂，恒指今日開低。但在美團 (3690-HK)、騰訊(700-HK) 領漲的刺激下，恒指隨即翻紅走揚，指數一度上漲 350 點，突破 26500 點關卡。

不過，阿里巴巴 (9988-HK) 爆發性侵醜聞，兩名高層因督導不周下台，加上中國官媒重炮抨擊，市場擔心官方後續又會再做出何種處置，阿里巴巴股價一度重挫逾 4%，對指數造成負面影響，導致恒指漲幅受壓。

其它科技類股表現方面，半導體族群跟隨 A 股同類股跌勢而走弱，華虹半導體 (1347-HK) 重挫 5.78%、中芯國際 (981-HK) 大跌 5%，跌幅分居恒科指前兩名。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.05%，報 3494.63 點；科創 50 指數下滑 0.77%，報 1574.44 點；深證成指上揚 0.77%，報 14941.44 點；創業板指下挫 0.98%，報 3456.75 點。

恒生指數上漲 0.4%，報 26283.4 點、恒生科技指數下滑 0.48%，報 6664.91 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 44.66 億元，其中滬股通買超人民幣 21.12 億元，深股通買超人民幣 23.54 億元。

法人觀點

方正證券認為，目前成長型的熱門類股群輪動很明顯，投資人要留意高周轉率的漲多個股會出現回檔。短線上指數走勢並不穩定，不過若出現回檔反而是可佈局良機。一方面，中國經濟不弱加上政策偏寬鬆的組合可成為後續成長型個股的後盾。另一方面，產業政策對科技創新仍然大力支持。因此，目前成長型類股基本面支撐依舊保持強勁，後續科技成長型的族群仍受到資金偏愛。

