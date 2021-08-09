東南亞科技初創企業快速成長 2025年總值有望至上兆美元

新加坡風投公司 Jungle Ventures 推估，去年東南亞科技初創企業的總估值為 3400 億美元，到 2025 年，這一數字可能會躍升 3 倍以上，突破 1 兆美元。

這家東南亞風險投資公司調查了 31 家最低估值為 2.5 億美元初創企業的公開資訊，做出計算結果。

Jungle Ventures 共同創辧人 Amit Anand 指出，他剛開始對這個數字有點驚訝，但後來就不覺得奇怪。依據東南亞過去 3 到 5 年的增長率，如果這一增長率持續下去，那麼在 2025 年之前，它肯定將達到 1 兆美元。

東南亞擁有約 4 億網際網路用戶，其中 10% 的人在 2020 年首次上網。

根據 Google、淡馬錫控股和貝恩公司的一份常被引用的行業報告，新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南和泰國等亞洲最大經濟體，其網路經濟預計到 2025 年將超過 3000 億美元。

由於包括私人股本在內的投資者會開出巨額支票，該地區的初創企業並不缺乏融資選擇。據報導，今年前 3 個月，東南亞初創企業籌集了創紀錄的 60 億美元。

Anand 解釋，與其他實體行業相比，投資者尋求的是投資加速增長，這帶來了東南亞科技初創公司的吸引力。

許多著名的東南亞初創企業正在上市，包括一些已經宣布的 IPO 計畫，部分公司透過 SPAC 合併上市，如網約車巨頭 Grab。

Golden Gate Ventures 合夥人 Michael Lints 指出，東南亞大多數被併購的初創企業，其價值仍低於 10 億美元。

Anand 認為，50 億美元以下的小型上市，可能在國內市場會更受惠，但他相信，此地區的最終目標應該是將進行雙重上市 IPO，可以更為有利。