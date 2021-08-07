〈貴金屬盤後〉非農刺激美元、公債殖利率上升 黃金大跌

週五 (6 日) 交易，美國 7 月非農就業報告優於預期，刺激美元和公債殖利率上升，令黃金期貨價格大幅收低，以 6 月中旬以來最大單日跌幅、2 個月來最大單週跌幅，結束悲觀的一週。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 45.80 美元或 2.5%，收每盎司 1763.10 美元。

週五創下 6 月 17 日以來最大單日跌幅，也是 7 月 28 日以來首次收低於 1800 美元，本週黃金下跌 2.97%，為 6 月 18 日止的當週以降最大單週跌幅 (當週下跌 5.88%)。

美國勞動部公布了 7 月非農新增就業人數 94.3 萬人，高於經濟學家預估的 84.5 萬人，且是近一年來新增就業的最快速度，此外，失業率也自前月的 5.9% 下降至 5.4%，低於經濟學家預期的 5.7%。

市場認為，非農報告可能讓聯準會 (Fed) 有更多動力，提早升息和削減每月 1200 億美元資產購買規模，這樣的預期心理導致黃金價格走跌。

白銀和黃金本週都受到美元上漲的壓力，ICE 美元指數迄今上升 0.5%。10 年期公債殖利率自前一日的 1.21% 上升至 1.28%。

美元上漲和公債殖利率上升會削減投資人對美元計價且不孳息的資產之興趣。

ActivTrades 的技術分析師 Pierre Veyret 研究日報寫道，「美元走強對黃金等避險資產構成壓力，且週五持續下跌。」

儘管 delta 新冠變種病毒具高度傳染力，令全球各地病例上升，但由於股市仍居高不下，黃金也面臨壓力。

其他金屬商品

9 月交割的白銀期貨價格僅下跌 96.6 美分或 3.8%，收每盎司 24.326 美元。

白銀週五創 6 月 17 日以來最大單日跌幅，本週下跌約 4.8%，是 6 月 18 日以來最大單週跌幅。

9 月交割的銅期貨價格持平，收近每磅 4.348 美元，本週下跌 2.9%，為 6 月中旬以來最大單週跌幅。

10 月交割的白金期貨價格下跌 33.50 美元，收每盎司 972.20 美元。

白金週五為去年 11 月以來，交易最活躍的白金期貨首次收低於 1000 美元，本週下跌 7.3%，為 6 月中旬以來最大單週跌幅。