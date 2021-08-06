日本累計確診飆破100萬人大關 近8天共新增10萬例確診

日本 6 日 (週五) 的新冠肺炎 (COVID-19) 新增確診報 1 萬 3394 人，而自從在「鑽石公主號」遊輪發現確診以來，日本累計確診也正式突破 100 萬人，截至目前共計達 100 萬 576 人。死亡案例也已經累計到 1 萬 5270 人。

日本國內首例的新冠肺炎確診是發生在 2020 年 1 月 16 日。而在相隔約 1 年 3 個月後的 2021 年 4 月，日本累計確診案例突破 50 萬人；接著在相隔約 4 個月後，又再增加 50 萬人。尤其是從 2021 年 7 月底以來，新增確診案例幾乎在每天都突破 1 萬人。還有日本在過去 8 天期間共新增 10 萬人確診，與以往相比、增加速度驚人。

另一方面，日本第 4 波疫情在 2021 年 5 月中下旬發展到高峰的時候，每一天的死亡案例約有上百人；不過在高齡族群的疫苗接種普及等因素下，過去 1 個月期間的每日平均死亡案例大致不超過 20 人。

日本厚生勞動省認為，近來確診案例的急速增加，應該與最早在印度發現的 Delta 變種病毒株的蔓延有關，還有日本國民危機意識的低落、也導致外出人數的減少幅度變小，都有著一定程度的關聯。

目前正在舉辦奧運賽事的東京，6 日新增 4515 人確診，單日新增確診已連續 3 天衝破 4000 人關卡。而在日本關西地區的大阪府，6 日新增 1310 人確診、創單日新高紀錄。