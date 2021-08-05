印尼Q2 GDP年增7.07% 高於預期 但疫情恐打擊經濟復甦

印尼今年第 2 季擺脫了衰退，交出 17 年以來最強的單季 GDP 年增幅。但分析師警告，由於 Delta 變種病毒肆虐，其經濟復甦之路恐將遭受挫折。

印尼統計局周四 (5 日) 公布，第 2 季 GDP 年增 7.07%，是近 5 季以來首度正成長，並幅度更強於經濟學家預測的 6.57%，還是自 2004 年第 4 季以來的新高。今年第 1 季的數據則修正為 - 0.71%。

本季的大幅成長主要來自強勁的出口，其中大宗商品出貨量大增 56%，而消費及投資均有反彈，政府支出也在增加，都助力了經濟成長。

不過，統計局表示，與去年第二季受疫情影響的疲軟相比，高成長率也是由於基數效應較低的關係。

儘管結果好於預期，但由於疫情死灰復燃和自 7 月以來實施的流動限制，分析師正在下調對經濟的展望。

中亞銀行首席經濟學家 David Sumual 預計，防疫限制將拖累第三季的經濟增長 0.6 個百分點至 3.5%，他也將全年成長預測下調至 3.6% 至 3.7% 之間，原本在這波流行前，他的預測是 4.5%。Sumual 表示，印尼今年將無法恢復到疫情前的水準。

Mandiri 銀行經濟學家 Faisal Rachman 將其 2021 年的增長預期，從 4.43% 下調至 3.69%。

一些分析師表示，如果限制措施延長更長時間，則存在雙底衰退的風險。不過 Faisal 表示，對印尼大宗商品的強勁需求，可能有助於緩解新一輪疫情的影響。

美元兌印尼盾周四盤中回落至 14343，下跌 0.06%。印尼累計已有 10 萬人死於新冠肺炎，有 353 萬人被感染，但部分衛生專家認為真實數字可能要高得多。