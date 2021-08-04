中國疫情再起 下半年經濟成長恐將迎逆風

中國疫情逐漸升溫，Delta 變種病毒在短短兩周內蔓延至 32 個省份，至少 46 個城市居民被要求居家防疫避免出門，這不僅影響正值夏季旅遊高峰的旅遊業，也影響民間消費支出，可能讓中國下半年經濟成長面臨逆風。

Natwest Group Plc 經濟學家 Liu Peiqian 表示，中國第三季 GDP 將面臨一些下滑風險，實際影響將取決於疫情爆發的時間長短，以及防疫隔離政策的程度。

儘管中國在過去一年也遇到幾次零星的疫情爆發，但規模較小而且很快就得到控制。然而此次疫情爆發不僅導致旅遊景點關閉，飛機航班也遭到取消。

據全球旅行研調機構 OAG 數據，本周中國航空公司預定座位數比上周減少 9.8%，連兩周下降。目前的航班運載量是 2019 年的 95.7%，也是這五周以來，航空公司預訂座位首次低於疫情前。

當前疫情對脆弱的零售業復甦造成壓力，也為今年下半年的經濟成長增加阻力，分析師預估，中國出口可能會放緩、房地產與基礎設施投資也會降溫。

華興證券香港宏觀策略研究主管 Bruce Pang 表示，中國民眾的薪水成長已滯緩，如果又因疫情爆發而無法出門購物，肯定會拖累下半年的消費。

彭博預估，7、8 月的零售額可能都會比前一個月縮水 0.2% 左右，類似今年初河北省與吉林省爆發疫情時的影響。報告也指出，今年全年零售額增幅可能低原先前 12% 的預期。

相關部門已針對未來幾個月的經濟放緩做好準備，並承諾提供財政與貨幣支持，以減少對經濟復甦的衝擊。中國政府今年 GDP 成長目標是超過 6%。

ING 大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）說，到目前為止在重工業或出口地區尚未發現 Delta 感染案例，這意味著對生產影響應該是有限。她也表示，如果在服務業或製造業的主要城市出現病例，經濟活動恐受波及。

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