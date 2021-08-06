馬士基：運費飆高因運力無法滿足需求 強勁動能將持續到第4季

馬士基 (A.P. Moeller-Maersk AS)(快桅) 周五 (6 日) 確認了預先發布的第 2 季財報及全年指導，並表示，今年第 3 季前景強勁，將一路持續到今年第 4 季。

本週早些時候，在看到需求持續反彈和運費飆升後，馬士基上調了全年指引並宣布了強勁的第 2 季財報。

這家丹麥貨櫃巨頭最新公布的 EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤) 為 51 億美元，較去年同期的 17 億美元增長 200%。營收增長了近 60%，達到 142 億美元。

近期，Covid-19 疫情在多國持續，但零售商訂單增加，而周轉率放緩，造成了貨櫃運輸費率飆升。執行長 Soren Skou 解釋，全球運力無法提升，來滿足所有需求，就是運費飆高的主因。

他表示，洛杉磯港口堵塞、蘇伊士運河關閉了一周、中國港口因疫情封鎖了一個多星期，這都帶來了問題。

根據貨運追蹤公司 Freightos 數據，從中國到美國的運費已創下每 40 呎貨櫃 20000 美元以上的歷史新高，比一年前上漲了 500% 以上。

Skou 表示，企業正試圖滿足強勁的零售需求，同時也增加庫存，美國極低的庫存與銷售比率證明了這一點，這導致對貨櫃的強勁需求至少會持續到下一季。

Skou 在伴隨財報的聲明中說，公司將繼續打造更高品質的海運業務、取得更多長期合約，快速增長和獲利的物流業務，當前增長中有一半以上來自頂級海運客戶，以及創造價值的碼頭業務。

馬士基還宣布收購包裹運輸公司 Visible Supply Chain Management 和 B2C Europe，這是其發展電子商務能力計畫的一部分。