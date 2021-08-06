疫情再起 中國城市車流量減少 恐抑制石油短期需求

由於中國疫情重燃，過半省份又出現本土病例，隨著封鎖擴大，北京的交通擁堵在過去一周大為減少，引發了對燃料需求的擔憂。

據百度數據顯示，北京當地周五 (6 日) 上午 8 點 30 分，比一周前下降了 20%，而上海等其他城市的交通擁堵情況也略有減輕。為抑制 Delta 變種病毒傳播，當局已限制多個區域的交通。

上海大宗商品研究機構 ICIS-China 石油分析師 Jean Zou 表示，對於江蘇等病例嚴重的省份和地區，汽油和柴油需求均將受到打擊，主要運輸燃料的消費量，可能比 1 個月前下降 10% 至 20%。

當局還暫停了一些航班，以阻止疫情傳播，交通運輸部表示，有關部門還將暫停中高病毒風險地區的跨城公車、計程車和叫車服務。數據顯示，大陸已有 144 個地區 (含超過 20 個城市)，達到這一風險閾值。

中石油經濟技術研究院一名研究員估計，這一輪感染可能會消除 5% 的短期石油需求。

由於需求強勁反彈和供應緊張，油價今年強漲，但已自高點回落。至周五下午，布蘭特原油報每桶 71.80 美元，上漲 0.7%，但較 7 月底價格跌約 5 美元。

SIA Energy 分析師 Sengyick Tee 表示，短期限制措施將減少 8 月份的需求，但若能成功遏制疫情，對燃料的需求最早可能會在 9 月份反彈。