研調：三星2021年有望拿下88%摺疊機市占

南韓三星電子 (005930-KR) 的折疊款智慧型手機， 2021 年有可能以 88% 的市占率，於全球同類智慧型手機市場穩奪第一。該公司計畫在下個星期推出摺疊款新機。

《韓聯社》 6 日 (週五) 報導引用產業追蹤機構 Counterpoint Research 的最新數據指出，預料 2021 年的折疊式智慧型手機市場規模將達到去年 3 倍，數量約 900 萬台，也預測南韓三星電子將於這塊市場奪下 88% 的市占率。

Counterpoint Research 表示，雖然折疊式手機仍然是小眾市場，不過他們預測三星電子的折疊式手機在設計及硬體進行改良，加上產品價格更具競爭力，2021 年銷售可望大幅增長。

此外，Counterpoint Research 也預測到了 2023 年，全世界的折疊式智慧型手機市場規模會達到 2020 年的 10 倍。就算蘋果 (AAPL-US) 等競爭對手加入這塊市場，三星仍有望以 75% 的市占率穩坐第一。

三星為鞏固該公司在摺疊機市場的地位，計畫在下週三推出 Galaxy Z Fold3 和 Galaxy Z Flip3 兩款全新手機，也暗示將有驚人的多工處理能力和更佳的耐用性。

Strategy Analytics 的資深分析師 Park Jin-suk 表示，三星摺疊款 Flip 智慧型手機很可能瞄準年輕族群，其售價大幅調降，設計與外型也精進不少。全新的 Galaxy Z 機種也會支援觸控筆 S Pen，有助於攏絡現有的三星 Note 手機客群。

Park Jin-suk 也提到，三星計畫讓摺疊式機種走向主流，可能希望藉此拉抬該公司在中國的市占率。即使市占不高，不過三星仍有機會遞補華為在市場上的空缺。如果奏效的話，也會對全新摺疊款手機的總出貨及銷量帶來貢獻。

Counterpoint Research 表示，關於美國市場，三星的折疊款手機應該要以低廉價格來吸引消費者。

Counterpoint Research 資深分析師 Maurice Klaehne 則提到，價格更為實惠的三星折疊式智慧型手機很可能吸引一部分的消費者，特別是那些曾經購買 Galaxy Note、還是 plus 或 ultra 款式 Galaxy S 的客戶。

Maurice Klaehne 還說，如果 Flip 款式的售價與 ultra 款式相當的話，在未來可能看到更多產品採用折疊設計。