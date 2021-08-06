〈能源盤後〉逢低買盤支撐 原油3日跌勢止步 反彈1%以上

週四 (5 日) 交易，原油期貨價格收高，令 3 日跌勢止步，先前跌勢與市場對 delta 新冠變種病毒擴散，恐衝擊能源需求的擔憂情緒有關。分析師認為，逢低買入的操作仍是石油市場的一股力量。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 94 美分或 1.4%，收每桶 69.09 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 91 美分或 1.3%，收每桶 71.29 美元。

WTI 原油期貨價格本週迄今跌逾 6%，而 Brent 原油則下跌 5.4%。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，「今日反彈顯示出，原油底部買家進場抄底，並推高了油價。自去年 11 月 2 日宣布疫苗以來，原油價格回跌時就會出現這種抄底的自動反應，很大程度上一直在起作用。」

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，最近的疲軟一直與全球 delta 新冠變種病毒恐令病例激增的擔憂情緒有關。「雖然過去一年，需求水準普遍較預期加速改善，但許多國家新增確診病例數量創紀錄，恐在未來幾週讓這些進展止步或甚至退步。」

週三 EIA 公布上週美國原油庫存意外上升，且美元走強也打壓原油，因此儘管汽油庫存下降幅度遠大於預期，也止不住週三原油價格大跌。

美元週四回落，ICE 美元指數下跌 0.1%。美國原油庫存增加，主要歸因於出口下降。

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格上漲 2% ，收每加侖 2.294 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.106 美元。

EIA 週四公布，上週國內天然氣庫存增加 130 億立方英呎，導致天然氣期貨價格下滑。