長聖腫瘤癌症細胞治療 拚年底取證、明年貢獻營收

長聖 (6712-TW) 受惠特管辦法細胞委託製造業務持續成長，預期年底前 Gamma-Delta T(GDT) 免疫細胞針對 8 種癌症細胞治療，有望取得認證，明年開始貢獻營收，加上既有細胞治療業務，獲利可望好轉。

長聖已取得 28 件免疫癌症治療認證，另外還有三項產品審查中，包括 Gamma-Delta T(GDT) 癌症細胞治療、DC-CIK(WT-1) 免疫細胞治療大腸直腸癌與乳癌等新的細胞療法、自體脂肪幹細胞 (ADSC) 治療慢性傷口。

長聖指出，高達 8 成癌症病患都有實體腫瘤，以現行 CAR-T 治療方法療效不佳，且多數病患經過多次化療後，體內細胞幾乎壞死，若透過免疫細胞治療，較不會產生外來抗原的相關免疫反應，治療效果較佳也安全。

展望後市，長聖表示，今年上半年受惠細胞治療訂單湧入，營運順利轉盈並進入收割期，客戶訂單能見度再拉長，排到明年 4 月，看好下半年營收、獲利優於上半年，明年更好。

新藥研發進度方面，長聖研發細胞新藥 UMSC01，可用於四大適應症，包括急性腦癌、急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風、新冠病毒，其中，急性心肌梗塞預計下季向美國 FDA 提出二期臨床試驗申請。

長聖第二季稅後純益 6769 萬元，較上季、去年同期虧轉盈，每股純益 1.1 元；上半年稅後純益 5425 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.88 元。