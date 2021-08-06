黃茂雄陣營拿下東元旗下東友7.63%股權 居第四大股東

東元 (1504-TW) 父子之爭延燒至集團子公司東友 (5438-TW) 收購案，集團會長黃茂雄陣營的安富國際投資今 (6) 日宣布，收購東友 7.63% 股權，達最低收購數量，安富將躍居東友第四大股東。

安富國際表示，收購東友於 5 日屆滿，累計應賣股數達 858.65 萬股，占東友發行股份總數 7.63%，已達最低收購數量，將依法支付收購對價並辦理股票交割。

安富指出，公開收購東友期間，董事長黃育仁有不顧公司治理的行為，包括透過光菱提出競爭收購，但光菱公開收購說明書中提到公司速動比率資訊錯誤、公開收購資金來源不實揭露，最終遭發現疑挪用銀行提供的營運資金，另外，黃育仁也透過菱光近期大量買進東友股票。

安富強調，為提升東友公司價值與建立公司治理，因此公開收購東友，後續將持續買進東友股票，並將積極監督東友經營團隊，強化公司治理。

安富與光菱為完成東友收購案，分別調高收購價格，其中，安富收購價由每股 18.2 元提高至 20.5 元、光菱則從 20 元提高至 21 元。

安富提到，東友股票近期偏離基本面的價量異常波動，自 8 月 2 日起有大量成交價格高於公開收購價格 20.5 元，疑似為有心人士刻意操縱所致，籲請金管會、櫃買中心與投保中心監督並查明有無不法行為。