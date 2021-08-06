生技類股旺一夏 今年投資湊熱鬧

美股財報季開跑，生技類股漲勢就像夏陽一般熱力四射，無人不知無人不曉的疫苗類股讓投資人燃發熊熊烈火。晨星基金組別排行榜，「產業股票 - 生物科技」最近一個月繳出 5.07% 的績效，股票型基金中僅次於越南股票與巴西股票。另外「產業股票 - 健康護理」也有 2.82%，同樣名列前 10 名 （見下表）。

細數其中贏家，一定非 COVID-19 概念股莫屬嗎？恐怕不一定是如此。例如在生技類型基金名列前茅的新光全球生技醫療基金，雖然屬於穩健型股票基金，近三個月有 13.87% 的報酬率。其前三大持股，同時也是全球藥物研發外包龍頭之一的 Charles Rivers （CRL，藍線），近一年就大漲 95.91％，遠勝大盤 S&P 500（綠線）與指數表現（iShare 生技指數 ETF）新藥、醫材研發幕後功臣，Charles 表現不容小覷。

作為藥物研發外包公司，Charles Rivers 雖然不像嬌生、輝瑞等大廠聲名遠播，卻是許多重點藥物的幕後功臣，專門為製藥，醫療器械和生物技術行業提供各種臨床前和臨床實驗室服務。例如最新阿茲海默症的藥物，由 Alzamend Neuro(ALZN-US) 研發中的新款阿茲海默症治療藥物 AL002，就是由 Charles Rivers 進行實驗。

當然不可否認，COVID-19 是讓生技股重返鎂光燈下的關間。像是主力疫苗供應商莫德納 (MRNA-US)(紅線，過去半年大漲 124.54%；BioNTech(BNTX-US)(藍線過去半年漲幅更是來到 194.03%。但並非有疫苗就有超能力，嬌生 (JNJ-US)(紫線)、AstraZeneca(AZN-US)(綠線）與 Novavax(NVAX-US)(黑線），表現就差強人意略遜於大盤，途有波動度而無上漲空間。

然而嬌生近來之所以表現起伏不定，營收表現無法反映在股價上與疫苗確實相關，但主要聚焦在消息面。CNBC 報導，有研究報告指出嬌生疫苗對於目前的主流病毒株 Delta 疫苗保護力較為不足，可能需要追加注射第二劑，或許這讓民眾對嬌生有點失去信心。

嬌生為何股價跟不上財報？消息面因素不可不慎

根據最新第二季的財報，嬌生負責疫苗開發的醫藥（pharmaceutical）部門營收 125.9 億美元，年增 17.2%，另外消費品部門（如露得清 Neutrogena）年營收 37 億美元，年增 13.3%。不過旗下成長最快速的反而是醫材部門，年營收 69 億美元，年增 62.7%。

雖然嬌生 (JNJ-US) 表現比起 Moderna，卻有著其他生技類股沒有的穩定性。嬌生產品線豐富，就算藥品開發「卡關」，仍然有上百種品牌在居家生活攻城掠地，完全符合先前疫情時宅經濟需求；二來接近 2.5% 的配息率，高於 S&P 500 大盤的 1.35%，適合想要參與生技題材卻又不想太過冒險的投資人。創富礦工認為，考量到未來 COVID-19 疫苗有可能「流感疫苗化」，從短兵相接變成壕溝戰，像是嬌生這種穩健企業體質的生技企業，長期來看確實有其獨特優勢。

此外除了疫苗，還有許多相關概念題材值得關注。例如豔陽下最讓人害怕的皮膚癌，Alkermes plc (ALKS)、Instil Bio, Inc. (TIL)、Myriad Genetics, Inc. (MYGN-US) 等公司也正在研發新藥，其中以 MYGN 的 mypath melanoma 進展最快，已經應用在超過 4 萬名病患身上，後續進展值得關注。

創富礦工提醒，生技產業投資其實相當矛盾：一方面仰賴財務報表檢視公司體質，但是當站在市場上，又比其他產業容易受到消息面與監管層面的影響。回歸美股財報季下的生技產業，做為投資人，務必像個偵探一樣，不只要能查閱資料，更要眼觀四面，耳聽八方。

創富礦工提醒，生技產業投資其實相當矛盾：一方面仰賴財務報表檢視公司體質，但是當站在市場上，又比其他產業容易受到消息面與監管層面的影響。回歸美股財報季下的生技產業，做為投資人，務必像個偵探一樣，不只要能查閱資料，更要眼觀四面，耳聽八方。

本文之資訊不得引伸為勸誘買賣特定證券與金融商品，也未與特定標的有不當財務利益，投資人交易前應自行評估風險。

創富礦工

►現職：

證券公司理財專員

►經歷：

日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

►學歷:

紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

熱衷分析未來產業飆升趨勢，研究經歷超過 15 年。

喜愛南台灣陽光決定當個南漂族，透過現代科技服務遍及全台，長期協助客戶投資建議破千人。

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