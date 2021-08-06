高頻數據看Delta對美國經濟影響：企業延後重返辦公室、刷卡消費下滑 

Delta 病毒在美國擴散，雖然專家認為有了大規模疫苗接種，不致於採取極端的封城措施，但高頻數據顯示，美國經濟復甦的步調可能已經受到一些影響。

由於每個月公布的經濟數據無法及時反映 Delta 病毒的影響，經濟學家和決策官員更重視一些坊間數據，以及取樣時間更短的高頻數據，尋找蛛絲馬跡。

紐約國際車展等一些大型活動，因為疫情影響被迫取消。從科技巨頭 Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)，到華爾街的貝萊德 (BLK-US)、富國銀行 (WFC-US)，紛紛延後員工重返辦公室的時間表。

景氣降溫情形在仰賴客流量的餐廳、酒吧、洗衣店、豪華轎車公司等更明顯，這些產業原本對各行各業在秋季重返辦公室寄予厚望。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 說：「如果很多企業無法重新開門，辦公大樓依然漆黑一片，就會對鄰近社區造成威脅。」

Zandi 說，目前為止，大部分宣布延後重返辦公室的仍是科技公司，而他們已經證明自己在疫情期間也能發展得很好，遠距辦公不成問題，但遠距辦公模式無法同樣有效率的公司，也暫時關閉實體辦公室，問題就比較嚴重，「這將是一個訊號，代表經濟更黯淡。」

專家也說，想從高頻數據和各種交錯的經濟消息，研判經濟受影響的程度並不容易。

美國銀行經濟學家在周四公布的研究報告中說，美銀的金融卡和信用卡總支出上周「明顯下滑」，儘管這可能和發薪日或兒童抵稅發放的時間點有關。同時其他數據顯示，航空旅遊和娛樂活動的支出也降低，這和 Delta 病毒脫不了關係。

OpenTable 餐廳預訂率的反彈走勢停滯，保持在不到 2019 年的水準，不過佛州和德州等疫情熱點的預訂率，卻仍高於 2019 年同期水準。

就算 Delta 病毒真的拖慢復甦，但經濟學家不擔心美國再次陷入衰退，因為重啟封鎖措施的可能性仍低。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周三接受 PBS 訪問時說：「目前，我不預期美國經濟復甦會脫軌。但 (病毒) 已經嚴重干擾海外經濟復甦，也可能導致我們的經濟成長減緩。」