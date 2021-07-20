美疫情升溫 傳蘋果推遲員工重返辦公室日期至少一個月

彭博周二（20 日）援引知情人士消息報導，Delta 病毒株肆虐導致各州疫情升溫，蘋果 (AAPL-US) 員工重返公司辦公期限將至少延遲 1 個月至 10 月。

隨著新冠疫情持續肆虐，變種病毒病例逐漸增加，蘋果成為頭幾家延遲重返公司辦公日期的大型科技公司。知情人士表示，蘋果將至少提前一個月向員工發出通知，然後才會要他們返回辦公室上班。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾在 6 月表示，員工應該在 9 月回到辦公室上班，每周至少在辦公室上班 3 天。在蘋果內部一份備忘錄中寫道，庫克也提到疫苗的效力與感染率下降，在新冠疫情期間，蘋果部分員工都是在家辦公。

在科技業中，許多員工已經把在家工作視為令人垂涎的福利。目前幾家位於矽谷的科技公司已有讓員工重返辦公室的打算，不過進展相當緩慢。其中臉書 (FB-US) 表示，即使疫情過後，也會大幅增加在家工作的人數，不過薪資可能會因工作地點而有所調整。

另一家科技龍頭 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 最近也推出一項更寬鬆的重返辦公室工作政策，能讓員工在異地或完全在家工作。

另外，蘋果正為門市員工測試在店內與在家辦公的混和模式，顯示蘋果認為即便在疫情過後，消費者仍偏好線上購物。

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