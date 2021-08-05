〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨小升

美國今日將公布上周初領失業金人數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.184%。美股期貨週四 (5 日) 波動，道瓊期貨漲 0.15%，標普 500 期貨漲 0.19%，那斯達克 100 期貨漲 0.18%。

1. Fed 副主席偏鷹 估 2023 年開始升息

美國聯準會（Fed）副主席副主席克拉里達（Richard Clarida）周三（4 日）表示，Fed 可能在明年底前達成經濟目標，並於 2023 年開始升息。

雖然克拉里達表示就業市場仍需時間復甦，但他認為通膨率正達到甚至超過 Fed 設下的 2% 目標，也替 Fed 設下須在開始緊縮政策出現的「實質性進展」奠定基礎。

克拉里達在彼得森國際經濟研究所的線上會議說：「有鑑於這種前景，只要通膨預期保持在 2% 的成長目標... 在這種情況下，貨幣政策在 2023 年正常化就完全符合我們新的靈活平均通膨目標。」

2. Uber Q2 獲利營收均優於預期

Uber (UBER-US) 週三 (4 日) 盤後公布第二季營收和獲利均優於預期，且意外實現一次性獲利，但核心業務虧損 5.09 億美元。

Uber 第二季純益 11 億美元，主要是因為尚未實現滴滴出行的 14 億美元和 Aurora 的 4.71 億美元收益。但滴滴過去一個月股價下跌約 37%，讓 Uber 的滴滴持股價值減少 20 億美元。Uber 調整後 EBITDA 虧損 5.09 億美元，較前一季虧損擴大 1.5 億美元，但較去年同期改善 3.28 億美元。

財務長 Nelson Chai 表示，「我們朝著這重要里程碑取得進展後，我們預期第三季調整後 EBITDA 虧損可以改善到低於 1 億美元的水準，以及總預訂額創下 220 億 至 240 億美元的紀錄。」

3. 科沃 Q1 營收增 40% Q2 財測優預期

半導體設備大廠科沃 (Qorvo) 周三 (4 日) 公布 2022 年度第 1 季財報，營收年增 40%、獲利優於市場預期，反映終端市場需求強勁，第 2 季財測也超越市場所料。

科沃 (QRVO-US) 第 1 季 (7/3 止) 淨利 2.86 億美元，比去年同期成長 194%，不計部分項目的每股盈餘 2.83 美元，優於路透訪調分析師預估的每股 2.45 美元。營收 11.1 億美元，優於市場所料。

由於終端市場需求強勁，科沃預期第 2 季營收將介於 12.35 億至 12.65 億美元，高於市場共識值 12 億美元。

4. 雲端、商用需求助攻 威騰 Q4 表現亮眼

硬碟大廠威騰電子 (WDC-US) 周三 (4 日) 公布 2021 會計年度第四季財報，營收遠勝市場預期，並發布對新年度第一季的樂觀展望，威騰認為雲端需求成長，商用需求則正在復甦，新興的奇亞幣也有望成為未來新興市場。

威騰電子第四季 (7/2 止) 營收為 49 億美元，年增 19%，大幅優於華爾街預期的 45 億美元，non-GAAP 每股盈餘為 2.16 美元，優於去年同期 1.02 美元，也優於華爾街預估的 1.49 美元。

威騰電子預估在 non-GAAP 會計準則下，2022 會計年度第一季營收區間落在 49 億至 51 億美元，EPS 介於 2.25 至 2.55 美元，毛利率則在 33% 至 35% 之間。

5. 特斯拉董事長出售逾 2200 萬美元持股 馬斯克可能重掌該職

根據特斯拉 (TSLA-US) 周三 (4 日) 公告遞交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，董事長丹賀姆 (Robyn Denholm) 售出價值超過 2200 萬美元特斯拉股票，隨著 3 年的任期屆滿，市場認為馬斯克很可能回鍋董事長位子。

據文件顯示，丹賀姆以履約價 53.38 美元行使買權取得 31250 股特斯拉股票，並在 8 月 2 日以 700 至 726.11 美元價格出售所換得的股數，金額逾 2200 萬美元。

丹賀姆於 2018 年 11 月在馬斯克辭去董事長職位後接任，任期為期 3 年，隨著任期即將屆滿，馬斯克很可能將重掌特斯拉董事長的職位。