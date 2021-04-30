〈財報〉威騰Q3報捷 資料中心啟動拉貨、奇亞幣帶旺硬碟需求 盤後漲逾5%

威騰電子 (WDC-US) 周四 (29 日) 於盤後公布 F2021 第三季財報，營收與財測優於市場預期，威騰認為記憶體需求強勁，資料中心拉貨動能漸起，新興的奇亞幣也正使硬碟需求激增，樂觀展望激勵盤後大漲逾 5%。

威騰電子第三季 (3/31 止) 營收為 41 億美元，年減 1%，不過超乎公司原於上季預估的 38 億至 40.5 億美元，non-GAAP 每股盈餘為 1.02 美元，也遠高於公司原先預測的 55 美分至 75 美分。

威騰電子預估，在 non-GAAP 會計準則下，截至 6 月的第四季營收區間落在 44 億至 46 億美元，EPS 介於 1.3 至 1.6 美元，優於市場預期的 43 億美元和 1.02 美元，毛利率則在 30% 至 32% 之間。

威騰周四上漲 0.75% 至 71.13 美元，盤後公布優異財報與樂觀展望，激勵盤後股價大漲 5.44% 至 75 美元。

威騰執行長 David Goeckeler 表示，快取記憶體的報價持續上漲，該公司每周、甚至每天會提高零售商出售的商品價格。

儘管 Goeckeler 拒絕提供記憶體價格的長期展望，但他表示已繼續看到強勁的需求。Goeckeler 表示，雖然公司使用的微控制器和其他零件都出現短缺，但不影響公司營運。

針對收購日本記憶體大廠鎧俠的傳言，Goeckeler 未正面評論，僅認為這種合作關係很棒，包括研發和生產等環節。他表示，威騰與鎧俠是全球兩家大型快取記憶體業者，而經營這塊市場需要一定規模才行。

此外，Goeckeler 指出，新加密貨幣奇亞幣 (Chia) 興起，正使市場對高容量硬碟需求激增，此種加密貨幣專注於種植貨幣而非開採，過程中需要大容量硬碟 。

Q3 各部門表現

威騰表示，第三季營收表現優異，主因於搭載能源輔助磁記錄技術 (EAMR) 硬碟與固態硬碟 (SSD) 的成長動能，此外，NAND 快取記憶體價格趨勢走揚也是原因之一。

依終端市場來看，受惠於筆電和桌電需求持續強勁，以及新遊戲家機量產，客戶端設備業務的第三季營收為 20 億美元，年增 10%。

資料中心設備營收 12 億美元，年減 19%，然而該公司仍樂觀看待後市，表示目前對雲端巨頭 (可能為亞馬遜、 微軟或谷歌) 銷售的 NVMe (NVM Express，非揮發性記憶體) 商用 SSD 呈現連續成長趨勢。

威騰進一步說，旗下 EAMR 硬碟已通過雲端巨擘、以及幾乎所有雲端運算和企業客戶的認證。另一方面，由於零售產品銷售強勁，客戶解決方案部門營收為 8.88 億美元，年增 8%。