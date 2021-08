遠傳、子公司博弘雲端 獲AWS合作夥伴獎

首度在台舉辦 AWS 合作夥伴高峰會 (AWS Partner Summit),並於會中頒發 AWS 合作夥伴獎 (AWS Partner Award),遠傳 (4904-TW) 與子公司博弘雲端分別獲得「AWS Social Impact Partner of the Year」以及「AWS Migration Partner of the Year」獎項,在致力於企業社會責任以及雲端解決方案專業能力皆受到肯定。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、博弘雲端董事長曾詩淵表示,遠傳除了致力於以優質基礎建設結合 5G 大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 協助企業客戶數位轉型之外,對於善盡企業社會責任也不遺餘力,尤其在醫療與教育的堅持與成果更是有目共睹。

曾詩淵強調,遠傳去年打造全國第一個 5G 遠距診療應用場域,解決偏鄉醫療資源不足的問題;自 2017 年投入「翻轉教育 讓愛遠傳」活動,結合同為 AWS 合作夥伴的線上遊戲學習平台 PaGamO,透過一系列偏鄉數位教育營等數位知識普及專案,縮短城鄉數位落差,提升整體兒少教育品質,持續發揮正向社會影響力。

博弘雲端副總經理黃士培表示,非常榮幸能獲得 AWS Migration Partner of the Year 的殊榮,這也是博弘長期為數位轉型或系統遷移客戶創造價值的最佳證明,也代表博弘的專業能力獲得 AWS 與第三方專業審查的認可。

黃士培說,隨著大環境的轉變,台灣的製造業極須透過數位轉型以面對未來競爭局勢,博弘雲端 AWS 團隊具有協助不同產業上雲的多年經驗,協助夥伴規劃遷移初期的各項流程、架構,以及上雲後的 MSP 維運代管服務,提供一站式整合服務,使企業無須擔心後續是否要配置雲端技術人員,而更能全心專注於核心事業。

AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示,AWS 將合作夥伴網路視為自身團隊的延伸。在過去的 12 個月裡,很高興看到台灣的 AWS 合作夥伴不斷創新,抱持以客戶為中心的宗旨來服務我們的客戶。

王定愷提到,AWS 合作夥伴獎項讓公司有機會表彰台灣 AWS 合作夥伴的傑出貢獻。在共同的支持致上謙誠的敬意,並祝賀所有得獎者獲得實至名歸的認可。未來也希望能繼續和 AWS 合作夥伴一起,為台灣數位轉型繼續做出貢獻。

作爲 AWS 進階級咨詢合作夥伴,遠傳為全台電信業者中第一家取得 AWS Managed Service Provider(MSP) 代管服務供應商專業認證,並提供 Cloud Management Services(CMS) 專業雲端顧問及管理服務,以及電信等級機房維運能力。

博弘雲端為 AWS Partner Network(APN) 核心級諮詢合作夥伴並為台灣第一家取得 AWS MSP 代管服務供應商,擁有專業架構師與維運團隊以及深厚產業經驗。

遠傳表示,本次兩家公司雙雙獲獎,更應證團隊具有厚實的技術能力與致力透過科技改變社會的決心,未來也將持續以更靈活、專業、客製的一站式服務,提供更全面的遷移技術、代管服務支援,並應用各式雲端解決方案,協助企業夥伴數位升級與成長。

AWS 合作夥伴網路是一項全球的合作夥伴計劃,為合作夥伴網路成員提供業務、技術和營銷方面的支持,幫助 AWS 合作夥伴構建、推廣和銷售其基於 AWS 的解決方案及服務。