〈遠傳股東會〉徐旭東：開台一年表現有90分 5G網速雙雄成形

遠傳 (4904-TW) 今 (22) 日舉行股東會，董事長徐旭東表示，5G 開台一年，在總經理井琪領導下，網速已是全台第一，有 85-90 分水準，隨著龍頭中華電 (2412-TW) 追上，5G 網速雙雄已成形。

徐旭東致詞提到，遠傳去年 7 月開台至今，5G 帶給人們發展應用數不完，在科技持續創新下，為消費顧客、企業等各行各業帶來新的方向。

徐旭東說，井琪曾任職於 AT&T，不僅電信資歷完整也具備相關專業，尤其她加入遠傳布局 5G 後，需要發展許多項目，包括在職訓練、未來人才培訓等，可以得到 85-90 分的高分成績單。

根據網路機構調查指出，遠傳、中華電網速並列全台冠軍，對此，井琪回應，去年遠傳網速一枝獨秀，今年中華電 5G 網速也跟上，可說是台灣 5G 網速雙雄已底定。

徐旭東強調，遠傳去年營運績效亮眼，營收 795.01 億元、EBITDA 275.99 億元、每股純益 2.56 元，全年純財測達成率 104%，均沒有合併集團的零售百貨營收，是「純通訊」營收。

針對電信在後疫情時代布局，井琪表示，過去在亞東醫院導入全台首個 5G 遠端診療，協助新北、台東與花蓮偏鄉地區看診需求，目前視訊門診共 27 個專科別、一周門診量達 229 診次、累積服務超過 2400 人次，看好年底服務數將達 1.4 萬次，此外，由於疫情導致醫院門診量下滑，目前已與國內 5 家醫院進行遠距診療平台測試。