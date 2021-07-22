〈遠傳股東會〉5G用戶數8月百萬戶目標可達陣 年底挑戰150萬戶

遠傳 (4904-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長徐旭東表示，5G 用戶已突破 80 萬戶，今年 8 月百萬戶目標可望達陣，儘管疫情讓需求趨緩，但在各種方案與新裝置上市，年底 5G 用戶滲透率朝 30% 邁進、逼近 150 萬戶。

5G 用戶方面，總經理井琪指出，5G 用戶數可望達陣，過去受到 499 低資費影響，衝擊 ARPU(用戶平均貢獻度) 表現，隨著 5G 帶來高資費，今年 3、4 月 ARPU 已轉正，並躍居電信業之冠。

徐旭東強調，雖然有同業 5G 已達百萬用戶，但不能單看用戶數成長比例，而是要讓用戶提升網路使用體驗及創造價值，才能鞏固客戶群。

徐旭東表示，去年 7 月開台後，據研調機構調查指出，遠傳 5G 網路為全台最佳，並已建置 7500 座基站，雖然不是國內最多，但全台 5G 網路覆蓋率近 8 成，其中六都覆蓋率更超過 9 成，預計今年 9 月全台覆蓋率可達 9 成。

井琪補充，雖然遇上疫情，但仍持續透過 AI 大數據進行基站選址，估第 4 季基站數可攀升至 9000 座；另一方面，疫情帶動居家上班興起，尤其多數用戶多為 4G 吃到飽方案，也影響用戶網路體驗，公司已追加幾億元強化 4G 網路。

遠傳新經濟方面，井琪表示，去年新經濟營收比重已攀升至 15%，今年上半年在行動服務、企業客戶、資通訊業務拓展下，營收比重成長至 16%，目標提前達標。