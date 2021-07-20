恐慌指數周一飆升34% 一些分析師視目前為健康回調

投資人對 Delta 變種病毒的憂心，本周反映在全球股市。美股周一 (19 日) 下跌 2%，反映投資人情緒的恐慌指數 VIX，更創下今年 2 月以來的最大漲幅。

波動率指數 VIX 周一飆升了 34%，越過關鍵的 20 指標關卡。趨勢追蹤型量化投資策略 (CTA) 及量化基金，經常關注 VIX，以決定何時從投資組合中增加或減少槓桿，及買進或買出股票。前一次如此巨大的單日漲幅，是今年 2 月 25 日的大漲 46% 紀錄。

標普 500 VIX(圖表取自 investing.com)

在波動性上升之際，標普 500 指數正測試一個關鍵的技術支撐位，即 50 日移動平均線。目前這一數字為 4239，只比周一收盤的 4242 點稍低一些。

由阻力與支撐的觀點，如果標普 500 跌破 50 日均線，下一目標為 200 日均線，即 3894 點，相當於 8% 的潛在下跌空間。相反地，如果成功守住，有望重新挑戰先前的歷史高點 4393 點，相當於 4% 的升幅。

年初以來，標普 500 指數的 50 日均線，已經 5 次成功成為市場拋售時的支撐價位。

技術分析師 Katie Stockton 認為，當前的拋售是「健康的回調」，投資人可以視為穩固的買入機會。

與此同時，Fundstrat 的 Tom Lee 認為，穩定的債券殖利率差意味著股市不會出現更嚴重的拋售，而對 Delta 變種的擔憂加劇，則為 2021 年下半年的反彈設定了良好的條件。

Lee 預計，這段震盪期不會導致市場出現 10% 左右的更大跌幅，但下跌 3%-5%，甚至標普 500 指數跌至 4100 點都是有可能的，但此後，美股將會上漲。