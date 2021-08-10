量縮下中小型股出頭天？

8 月交易第一天台股就帶來好彩頭，大盤成功站上 5、10 日線，終場上漲 255 點，尤其大型權值股紛紛表態，聯發科 (2454-TW)、鴻海(2317-TW)、日月光投控(3711-TW) 收漲 2% 以上，台積電 (2330-TW) 尾盤發動攻勢一口氣站上四條均線，預告台股 8 月天很有機會艷陽普照，尤其下半年是電子族群的傳統旺季，題材業績都是指數高檔時最好的護身符。

全球智慧型手機出貨量在第二季衝出優於市場預期的 3.13 億支好成績，年增 13.2%，三星、小米、蘋果包辦前三名，尤其小米的年成長幅度最大 86.6%。供應鏈中的 PCB 廠華通 (2313-TW)、觸控面板廠 GIS-KY(6456-TW)、MCU 廠敦泰(3545-TW)、石英元件廠晶技(3042-TW)、PA 廠全新(2455-TW)、穩懋(3105-TW) 業績股價多有進補。

7/27 我就事先追蹤金流為大家推薦敦泰，後來股價大漲 27 元，週一 (8/2) 股價創新高，投信近日持續加碼買進敦泰 7,534 張，敦泰第二季毛利率達 50.4%，第三季受於缺料問題和成本墊高，驅動晶片報價將續漲，預估敦泰今年將可望大賺 3 個股本。

而接下來輪到蘋果新 iPhone 登場，蘋果財報發布後因為第四季偏向保守導致盤後股價重挫，但供應鏈的拉貨並不會因此停止，而且蘋果股價近日開始出現止穩，費半指數也在上週創下新高，相關電子族群和供應鏈都可以聚焦，例如封測廠日月光、光學廠玉晶光 (3406-TW)、PCB 廠台郡 (6269-TW)、載板三雄景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW)、MOSFET 茂達 (6138-TW)、MiniLED 廠億光 (2393-TW)，隨著蘋果新機拉貨，業績都將持續高漲。

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