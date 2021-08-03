外資回補晶圓雙雄逾5萬張 反手減碼雙D股

台股今 (3) 日量縮整理，終場拉尾盤收在最高 17553 點，上漲 50 點，三大法人合計買超 15.49 億元，其中，外資回補晶圓雙雄共 5.3 萬張，並加碼台泥、華新等傳產族群，反手調節雙 D 族群，包括華邦電與面板雙虎。

三大法人僅投信持續站在空方，小賣 3.97 億元；外資買超 9.5 億元、自營商買超 10.07 億元，三大法人合計買超 15.49 億元；期貨方面，外資今日減碼 1257 口空單，空單未平倉口數來到 28545 口。

外資今日大舉回補晶圓雙雄，聯電 4.3 萬張、台積電 9815 張，其他電子股包括矽統 1.1 萬張、華泰與宏達電也有逾 8000 張；另外買超集中多檔傳產股，台泥 2.3 萬張、華新 1.7 萬張。

外資也加碼多檔 ETF，凱基美債 25 + 共 6.4 萬張、FH20 年美債 3.4 萬張、群益 25 年美債 2 萬張及國泰智能電動車 1.2 萬張。

外資昨日買超華邦電與面板雙虎，今日變臉減碼持股，賣超華邦電 3.2 萬張最多，友達 2.1 萬張、群創 1.1 萬張，其餘個股包括新光金、長榮、中鋼等都有逾萬張。

投信買超方面，強茂 2398 張居冠，其次分別為長榮、台半、元太、欣銓、旺宏、金居、台泥都有逾千張；賣超方面，投信與外資同樣狙擊面板族群，彩晶 2000 張，群創與友達各 1700 多張，華通、正隆、台光電、東和鋼鐵、啟碁均遭減碼。

自營商買超包括聯電、矽統、華新、南茂、大亞、宏達電、光磊、億光；賣超則包括友達、長榮、群創、華邦電、榮剛、日月光投控、旺宏、大成鋼等。