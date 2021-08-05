沛星Appier 6月營益率首度轉正 上修全年營收目標

台灣第一獨角獸沛星互動科技 Appier (4180-JP) 今 (5) 日公布第二季財報，受惠亞太、美國地區客戶動能，6 月單月首度實現營業獲利，執行長暨共同創辦人游直翰看好下半年營運將保持成長，公司也上修全年財測目標，預期營收將從原估 109 億日圓上調至 117 億日圓，增幅達 7%。

沛星截至今年 6 月 30 日的第二季營收達 28 億日圓，年增 50%，創下歷史新高，毛利率也提升至 50%，年增 8 個百分點，營益率則為 - 9%，較去年大幅收斂，其中，6 月單月營益率達 1.3%，為 2013 年首度實現單月獲利。

沛星表示，營收成長來自既有客戶營收規模擴大，加上新客戶挹注，統計第二季既有客戶比重達約 53%，新客戶則占 47%，單季新客戶也增加 66 個，季增約 7.5%，創單季新高，客戶地區別則以東北亞最高達 67%，其次則是大中華區、東南亞各占 21%、10%，美國及其他則占 2%。

游直翰表示，全球面臨疫情衝擊，也帶動電子商務領域加速成長，沛星也將業務全面轉到線上，疫情衝擊有限，第二季在亞太地區營收年增均逾 40%，甫成立一年的美國地區，營收也連兩季翻倍成長。

由於沛星 6 月營益率首度轉正，也代表營運逐步好轉，未來將朝單季、全年轉盈目標邁進，展望未來，游直翰指出，後疫情時代數位優先 (Digital-first) 環境要求提升，沛星處在有利位置，可望協助全球客戶落實 AI 賦能的數位轉型策略方面。

游直翰進一步表示，將持續在既有四大產品線 Cross、AIQUA、AIXON、ADEAL 等進行產品更新，今年 6 月收購的全通路聊天機器人平台 BotBonnie，也將在下半年逐步整合功能，預期都有助營運正向發展。