〈紐約匯市〉小非農疲軟Fed官員出面救火 美元止跌反彈

周三 (4 日) 公布的小非農「ADP」數據使美元一度下挫，不過，受到聯準會 (Fed) 官員釋出經濟提前復甦展望，並預估可能提前收緊貨幣政策的提振，美元盤中止跌並反彈走高。

Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周三表示，Fed 可能在明年底前達成經濟目標，並於 2023 年開始升息。此言論引發美國國債殖利率反彈，減緩市場對 ADP 小非農數據疲軟的擔憂。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周三從原先盤中下跌 0.3% 逆勢反彈，紐約尾盤時段上漲 0.2% 至 92.28。

美元指數 (圖: 鉅亨網)

周五非農數據前哨戰的美國 ADP 就業數據結果不如市場預期，7 月私營部門新增就業 33 萬人，較 6 月大幅下滑，大幅低於市場預期的 67.5 萬人，預示 7 月非農數據可能疲軟。

不過，7 月美國服務業 PMI 躍升至 64.1 創下歷史新高，顯示美國服務業正快速復甦。

TD Securities 資深外匯分析師 Mazen Issa 認為，ADP 數據表現令市場非常失望，儘管小非農數據在預測政府數據方面並非時常準確，但大幅低於預期已事關重大，市場可能會更緊張看待周五的非農數據。

Fed 主席鮑爾和其他官員最近強調，即將發佈的就業報告對於決定何時、如何刪減寬鬆貨幣政策至關重要。

Fed 官員仍對就業抱持信心，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 周三表示，7、8 月就業報告中將有所進展，並很快會開始逐漸收回債券購買計畫。

此外，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 樂觀看待就業市場復甦，預估美國勞力市場有望以每月約新增就業 50 萬人的速度復甦，並在明年夏天前恢復到疫情前的水準。他重申應儘早減少資產購買，以便 Fed 明年在必要時能夠升息。

市場預計周五的非農就業數據將成為匯市下一個主要催化劑，此外，本月底在懷俄明州 Jackson Hole 舉行的全球央行年會也將是後市變化的關鍵。

美元兌日圓周三上漲 0.39% 至 109.48 日圓。歐元兌美元下跌 0.21% 至 1.1836 美元，英鎊兌美元下跌 0.17% 至 1.3889 美元。

虛擬貨幣市場方面，以太幣 24 小時內上漲 9.27% 至 2717.33 美元，比特幣則上漲 4.71% 至 39857 美元。

截至周四 (5 日) 台灣時間約 5:30 價格：