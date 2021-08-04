〈台幣〉外資匯入 強升9.7分收27.833元 創1個半月新高

台股今 (4) 日量縮價揚收復月線，在外資積極匯入下，呈現股匯雙漲，新台幣兌美元一度強升逾 1 角，直逼 27.8 元關卡，終場以 27.833 元作收，升 9.7 分，創 1 個半月來新高，台北及元太外匯市場總成交值 13.03 億美元。

台股今天在電子股的帶動下，終場上漲 70 點，收在 17623 點，成功站回月線，但成交值仍低迷，不到 4000 億元。外資買超 106 億元，累計 3 個交易日已買超 361 億元。

新台幣兌美元匯率今天以 27.95 元小貶開出後，隨即展開強勁攻勢，外資偏匯入，美元買盤空虛，推升匯價最高來到 27.802 元，盤中升值多達 1.28 角。

新台幣終場升幅收斂，收在 27.833 元兌 1 美元，升 9.7 分，仍為今年 6 月 18 日以來的新高點。台北外匯市場今天成交值 8.77 億美元，元太外匯市場 4.26 億美元，合計 13.03 億美元，較昨日略減。

亞幣今天普遍走揚，據央行統計，韓元強升 0.41%，台幣不遑多讓也升 0.35%，新加坡幣升值 0.19%，日圓升 0.1%，人民幣也小升 0.08%，菲律賓則貶值 0.33%。歐元兌美元變動不大。

Delta 病毒擴散在美國境內擴散，投資人對經濟成長抱持懷疑態度，使得美元進一步走弱，市場關注本周五即將公布的非農就業報告。