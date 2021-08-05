美國7月ISM非製造業PMI攀升至64.1 創歷史新高

美國週三 (4 日) 公布 7 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 報 64.1，在消費支出從商品轉向服務的推動下，已連 14 個月成長，更勝今年 5 月的紀錄，並改寫新高，顯示美國服務業正快速擴張。

7 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：

商業活動生產指數報 67.0，前值 60.4

新訂單指數報 63.7，前值 62.1

僱傭指數報 53.8，前值 49.3

供應商交貨指數報 72.0，前值 68.5

存貨指數報 49.2，前值 49.9

原物料價格指數報 82.3，前值 79.5

未完成訂單指數報 63.5，前值 65.8

新出口訂單指數報 65.8，前值 50.7

原物料進口指數報 51.6，前值 58.2

庫存景氣指數報 40.3，前值 37.2

(圖：ISM)

ISM 服務業調查委員會主席 Anthony Nieves 指出，數據顯示，服務業已連 14 個月成長，在過去 138 個月中，除其中 2 個月下跌外，其餘月份均持續成長。

Nieves 說，儘管美國目前仍受勞動力短缺影響，但僱傭指數已較 6 月改善，反映經濟正在成長，但原物料短缺、通膨與運輸問題將持續為供應鏈帶來負面影響。

反映交貨時間的供應商交貨指數為 72，強勁的需求為供應鏈帶來壓力，與日前公布 ISM 製造業調查報告顯示的供應鏈與價格壓力緩解情況，形成鮮明對比。

原物料價格指數自 6 月的 79.5 飆升至 82.3，創下近 16 年新高，有部分經濟學家擔憂，高通膨恐將比聯準會 (Fed) 預期來得更久。

新訂單指數由 62.1 升至 63.7，由於庫存偏低，加上庫存景氣也不高，新訂單指數未來數月可望進一步增長，此外，因企業第 2 季迅速消耗庫存，零售商庫存遠低於正常水平。

ISM 服務業 PMI 創下新高，再加上 7 月僱傭指數從 6 月的 49.9 回升至 53.8，對即將於週五 (3 日) 發布的 7 月非農報告來說是好兆頭。

路透社對經濟學家進行調查後表示，繼 6 月新增 85 萬人後，美國 7 月非農就業可望新增 88 萬人，雖然官方公布的失業人數仍高達 950 萬人，雇主仍在努力招聘員工，填補創紀錄的 920 萬個工作職缺。