拜登批准首宗對台軍售案 7.5億美元含40輛M109新型自走砲

拜登政府批准就任以來首宗對台軍售案，潛在價值 7.5 億美元，包含 40 輛 M109 新型自走砲，以及將近 1700 件精準導引砲彈，目前已知會國會。

彭博從美國國務院給美國國會的通知書內容中，得知本軍售案內容。本案須先通過美國國會審議程序，再由台灣和自走砲供應商英國航太系統公司 (BAE Systems) 磋商，才會簽約並敲定交貨時間。

彭博報導，此軍售案金額不算特別大，出售的武器也沒有特別具威脅性，但可以預料會遭到中國抨擊。中國戰機 2020 年有 87 天侵入台灣南邊的防空識別區 (ADIZ)，次數超過前五年總和，今年的次數更頻繁。

美台商會 (USTBC) 會長韓儒伯 (Rupert J. Hammond-Chambers)，拜登政府對台軍售案，「提醒世人美台之間的國安合作」，中國現在「幾乎每天」都侵入台灣防空識別區。他並呼籲拜登政府協助台灣增加新能力，擴大現有軍事部署，並增進自我防禦能力。

M109A6 自走砲將充實台灣軍火實力，目前庫存為舊型 M109 自走砲，也能提升抵禦中國在陸地進犯的實力。精準導引套組 (Precision Guidance Kits) 則能幫助有 GPS 導航功能的飛彈提升精準度，美國陸軍已經擁有類似的套組。

本軍售案還包括自走砲系統的後勤支援和維護設備，包括 20 輛可追自走砲進入戰場的 M992A2 彈藥支援車，以及可用於武器平台的 GPS 接收器，相關技術手冊、砲彈引信和煙霧彈發射器等。

川普政府去年批准對台軍售，包括 66 架來自洛克希德馬丁公司 (Lockheed Martin) 的新型 F-16 Block 70 戰機，和來自波音 (Boeing) 的魚叉 (Harpoon) 反艦飛彈。