中國監管引震盪 原物料類股需求回籠

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國隔夜附賣回金額突破一兆美元，聯準會就縮減購債進行討論，需要在勞動數據取得良好進展時，才會明確展開行動，各項經濟數據表現不如預期，支持聯準會持續保持寬鬆，但在全球仍處於變種病毒的籠罩下，美股下跌 0.4%；

2. 歐洲央行持續維持鴿派立場，經濟成長力道優於市場預期，各項信心指數也升高，然而變種病毒惡化，使得歐股下跌 0.5%。

新興市場

1. 中國數據遜於預期，且政府對科技、校外培訓行業祭出的密集監管措施，引起股市大幅震盪，即便在官媒發文喊話下股市回穩，中國股市整體仍下跌 6.1%；

2. 油價上漲帶動俄羅斯股市表現，俄羅斯在建設、貨物運輸年成長率也優於市場預期，俄羅斯股市上漲 1.9%。

債券市場

1. 病毒未散令市場擔憂經濟前景，美國 10 年期公債收在 1.22%，相較一個月前下降了 0.35%，全球公債上漲 0.6%；

2. 高息債券則在市場震盪和避險情緒的相互抵銷下，全球高收益債券和新興市場債維持平盤。

原物料、匯率

1. 聯準會的表態，令美元指數暫時失去上漲的動力，單週下滑 0.8%；金價持續在 1,800 盎司 / 美元左右徘徊，聯準會仍未出手減債，金價單週上漲 0.7%；

2. 印度工業生產與汽油消費回升，美國航空用油需求創下一年來新高，美國鑽油井數下降，油價上漲 2.3%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/8/2（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/7/30）

資料來源: Bloomberg，2021/8/2（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/7/30）

三大市場關鍵事件及分析

1. 物價壓力大，新興市場多國猛升息

同時受到原物料價格上漲、當地貨幣貶值影響，新興市場多國物價年增率持續升高，讓央行只能被迫升息因應。而從長期公債殖利率來看，不少國家債券價格仍未反應此風險。

2. 美國勞動市場快速修復，縮減購債壓力大

美國目前廣義失業人數為 1,675 萬人，與疫情前最低點相比，美國勞動市場已經修復近 70%，參考前次經驗，上次正式討論縮減購債時，勞動市場才修復 32%，聯準會於近期開始正式討論機率高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/7/29。

3. 南非壓力重重，暴動為何事？

南非幣從 6 月初高點跌落，一度跌至 9.3%，主因來自南非前總統祖馬因藐視法庭而被判入型，引起支持者上街抗議，進一步發展成暴動行為。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/7/30。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/7/29。

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