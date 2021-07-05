千金股6月營收 信驊3.29億元衝新高 譜瑞-KY創第三高

千金股信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收，達 3.29 億元、15.41 億元，受惠伺服器 BMC 晶片、Retimer 出貨暢旺，營收分別創下歷史新高、歷史第三高。

信驊 6 月營收 3.29 億元，月增 7.86%，年增 1.09%，第二季營收 9.16 億元，季增 21.97%，年增 1.66%，累計上半年營收 16.67 億元，年增 2.03%。

信驊今年以來受惠北美資料中心需求持續回溫，加上企業需求明顯反彈，外資看好，信驊營收成長動能將延續至下半年，且信驊也取得更多封裝產能，有助支撐營運成長。

譜瑞 - KY 6 月營收 15.41 億元，月減 7.87%，年增 14.66%，第二季營收 49.04 億元，季增 12.89%，年增，上半年營收 92.48 億元，年增 40.25%。

譜瑞今年上半年隨著客戶新款 iPad 放量出貨，TCON 晶片及驅動晶片同步成長，加上伺服器用的 PCIe Redriver 和 Retimer 需求增加，第二季營收創下歷史新高，法人看好，隨著遠距商機下半年需求續強，譜瑞營收也將維持高檔，全年營收、獲利將改寫新猷。