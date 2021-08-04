〈譜瑞法說〉Q2毛利率47%再攀8年新高 EPS 15.98元寫新猷 上半年賺近三股本

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (4) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠晶片價格上漲，加上新品開始出貨，產品組合改善，毛利率攀升至 47.64%，再度飛越財測高標，續創近 8 年新高，單季獲利季增逾 2 成，每股純益 15.98 元，寫新猷；上半年稅後純益年增 56%，每股賺 29.12 元。

譜瑞第二季營收 49.04 億元，季增 12.9%，年增 35%，毛利率 47.64%，季增 2.58 個百分點，年增 3.37 個百分點，營益率 28.64%，季增 2.77 個百分點，年增 4.9 個百分點；稅後純益 12.61 億元，季增 21.95%，年增 49.58%，每股純益 15.98 元。

譜瑞上半年營收 92.47 億元，年增 40.2%，毛利率 46.43%，年增 2 個百分點，營益率 27.34%，年增 4.45 個百分點；稅後純益 22.95 億元，年增 56.55%，每股純益 29.12 元。

譜瑞財測原預估，第二季毛利率將落在 42.5% 至 45.5% 間，但在晶片價格漲價，加上產品組合優化帶動下，毛利率飛越財測高標，續創近 8 年來新高。

譜瑞上半年隨著客戶新款 iPad 放量出貨，TCON 晶片及驅動晶片同步成長，加上伺服器用的 PCIe Redriver 和 Retimer 需求增加，第二季營收創下歷史新高，法人看好，隨著遠距商機下半年需求續強，譜瑞營收也將維持高檔，全年營收、獲利將改寫新猷。